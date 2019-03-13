Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı: 6 Ölü

44 dakika önce

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı: 6 Ölü, System.String[]
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Sao Paulo'nun Suzano kentinde Professor Raul Brasil isimli okula silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda beş öğrencinin ve bir yetişkinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, iki saldırganının da öldüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:22 Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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