Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Sao Paulo'nun Suzano kentinde Professor Raul Brasil isimli okula silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Saldırıda beş öğrencinin ve bir yetişkinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Yetkililer, iki saldırganının da öldüğünü belirtti.

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