Brezilya'da ölü sayısı 34'e ulaştı, 300 kişi kayıp
49 dakika önce
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Brezilya
'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:13
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