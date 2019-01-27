Son Dakika Haberleri: Brezilya'da ölü sayısı 34'e ulaştı, 300 kişi kayıp

Brezilya'da ölü sayısı 34'e ulaştı, 300 kişi kayıp

49 dakika önce

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Brezilya'da ölü sayısı 34'e ulaştı, 300 kişi kayıp, System.String[]
Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:13 

Brezilya, Ekonomi
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