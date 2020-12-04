Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüsün viyadükten düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında bir otobüs viyadükten düştü. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Federal Karayolu Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Minas Gerais İtfaiye Sözcüsü Pedro Aihara ise, "Güzergah hakkında bilgi yok. İçeridekilerin bazıları halen çıkarılamadı" dedi.

Sosyal medyada feci kazanın görüntülerini paylaşan görgü tanıkları, otobüsün düşmeden önce köprüye çarptığını söyledi.

Otobüsün tur firmasına ait olduğu düşünülüyor. - RIO DE JANEIRO