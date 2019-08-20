Son Dakika Haberleri: Brezilya'da otobüs yolcularının rehin alınması
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Brezilya'da otobüs yolcularının rehin alınması

45 dakika önce

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde halk otobüsünde 37 kişiyi rehin alan silahlı kişinin, polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Brezilya'da otobüs yolcularının rehin alınması, System.String[]
RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde halk otobüsünde 37 kişiyi rehin alan silahlı kişinin, polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yetkililer, Sao Gonçalo banliyösünü Rio de Janeiro şehir merkezine bağlayan köprü üzerinde seyreden otobüsteki yolcuları rehin alan silahlı kişinin, polis tarafından vurularak öldürüldüğünü ve rehinelerin serbest kaldığını belirtti.
Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, rehin tutulan yolcuların olaydan zarar görmeden kurtulduğunu kaydetti ve polise teşekkür etti.
BBC'nin haberine göre, polis, silahlı kişinin keskin nişancı tarafından vurulduğunu belirtti.
Diğer yandan, rehinelerden biri, yerel Globo TV'ye, silahlı kişinin "gayet sakin" göründüğünü söyledi.
Otobüsü ateşe vermekle tehdit etmişti
Federal Kara Yolu Polisinden yapılan açıklamada, 37 kişiyi rehin alan silahlı kişinin, benzin döktüğü aracı ateşe vermekle tehdit ettiği belirtilmişti.
Polis memuru olduğunu iddia eden silahlı kişiyle emniyet güçleri arasında yerel saatle 05.30'dan itibaren pazarlık sürdürüldüğü, rehin alınan 6 kişinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.
Bir emniyet sözcüsü de Globo TV'ye verdiği demeçte, herhangi bir özel talepte bulunmayan silahlı kişinin "psikolojik sorunları varmış" gibi göründüğünü dile getirmişti.
Köprüde trafik iki yönlü dururken yüzlerce aracın uzun kuyruklar oluşturduğu ve olay yeri yakınına da bir keskin nişancının yerleştirildiği kaydedilmişti.
Brezilya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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