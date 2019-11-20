Son Dakika Haberleri: Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı
Son Dakika Güncel Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı

6 saat önce

Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.

Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]

Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.

Cessna 550 Citation II tipi özel jet, Bahia eyaletindeki Parnaiba şehrinin doğusundaki Barra Grande bölgesinde, 14 Kasım'da düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar arasında Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi Eduardo Mussi ile eşinin de bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ise Eduardo Mussi'nin eşinin kız kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Düşen uçağın yanarken görüntüsü

-Yükselen siyah dumanlar


Brezilya, Eduardo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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