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Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı
6 saat önce
Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.
Cessna 550 Citation II tipi özel jet, Bahia eyaletindeki Parnaiba şehrinin doğusundaki Barra Grande bölgesinde, 14 Kasım'da düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar arasında Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi Eduardo Mussi ile eşinin de bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ise Eduardo Mussi'nin eşinin kız kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.
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