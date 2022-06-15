Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı

15.06.2022 17:06
Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı

BAHİA, 15 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Santa Colomba çiftliğinde bir makine pamuk topluyor, 14 Haziran 2022. Brezilya, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir.

BAHİA, 15 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Santa Colomba çiftliğinde bir makine pamuk topluyor, 14 Haziran 2022. Brezilya, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak Brezilya Adalet Bakanı, kaybolan İngiliz gazeteci için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi Brezilya Adalet Bakanı, kaybolan İngiliz gazeteci için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi
Kaynak: Xinhua

Brezilya, Bahia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement