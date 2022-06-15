BAHİA, 15 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Santa Colomba çiftliğinde bir makine pamuk topluyor, 14 Haziran 2022. Brezilya, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
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