Brezilya'da petrol işçilerinin grevi 18'inci gününde - Son Dakika

RIO DE Brezilya'da devlet petrol şirketi Petrobas işçilerinin, şirkete ait gübre fabrikasının özelleştirilmesi ve işten çıkarılmalar üzerine başlattığı grev 18'inci gününe girdi.

Şirketin Rio de Janeiro kentindeki yönetim merkezi önünde toplanan 1000'e yakın işçi, özelleştirme kararını ve işten çıkarmaları protesto etti.

Grevi örgütleyen Birleşik Petrol İşçileri Federasyonundan yapılan açıklamada, 13 eyalette 21 bin işçinin greve katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Petrobras'ın grev nedeniyle petrol ve doğal gaz üretimini, petrol platformları ve rafinerilerde geçici sözleşmeli personel istihdam ederek sürdürmeye çalıştığı, şirketin Rio de Janeiro çevresindeki 39 deniz platformunun 36'sında üretimin geçici istihdam edilen ekiplerle sürdürüldüğü kaydedildi.

Yüksek İş Mahkemesi grevi yasa dışı ilan etti

Öte yandan Petrobras'ın greve karşı yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek İş Mahkemesi ise grevin yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkeme, eylemin sürmesi halinde federasyona günlük 115 bin dolar para cezası verileceğini açıkladı.

Greve devam etme kararı alan Federasyon ise temyize gideceğini bildirdi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun atadığı yeni Petrobras yönetimi, şirketin ana faaliyet kolu dışındaki iştiraklerini özelleştirme hedefi doğrultusunda 14 Ocak'ta Parana eyaletindeki gübre fabrikasını, zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Fabrikada çalışan yaklaşık 400 işçinin sözleşmeleri feshedilmişti.