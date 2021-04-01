Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü - Son Dakika

Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü

01.04.2021 15:48
Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü, System.String[]

Brezilya'da bulunan Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planörün kalkışın hemen ardından yere çakılması nedeniyle uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da bulunan Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planörün kalkışın hemen ardından yere çakılması nedeniyle uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yer alan Tangar da Serra Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası can kaybı ile sonuçlandı. Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planör, kalkışın hemen ardından yere çakıldı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, planörde bulunan 1'i pilot 2 kişi kaza anında hayatını kaybettiği kaydedildi. Kaza sonrası olay ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda pilotun, planörün kontrolünü kaybetmesinin ardından kalkış pistine geri dönmeye çalıştığı, fakat çabalarının başarısız kalması sonucu planörün yere çakıldığı belirtildi.

Kazanın şiddeti ise planöre müdahale eden ekiplerin kameralarına anbean yansıdı. - BRASILIA

Brezilya, Kaza, Uçak, PR, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü - Son Dakika


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