Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Polis Helikopteri Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Brezilya'da Polis Helikopteri Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Brezilya'da Polis Helikopteri Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinde bir polis helikopteri düştü. Guanabara Körfezi'nde meydana gelen kazada 1 polis hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fenix 08 model helikopterin Rio de Janeiro'ya giden Vermelha otoyolundaki trafiği kontrol etmekle görevli olduğu bildirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - RIO DE JANERIO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:05 Kaynak: İHA

Brezilya, Polis, 3. Sayfa
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