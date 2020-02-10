Brezilya'da polis, katil zanlısı eski polisi öldürdü - Son Dakika
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Brezilya'da polis, katil zanlısı eski polisi öldürdü

9 dakika önce

RIO DE Brezilya'da Mart 2018'de Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'nun hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının zanlılarından eski askeri polis, gözaltına alındığı sırada öldürüldü.

Brezilya'da polis, katil zanlısı eski polisi öldürdü, System.String[]

RIO DE Brezilya'da Mart 2018'de Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'nun hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının zanlılarından eski askeri polis, gözaltına alındığı sırada öldürüldü.

Brezilya güçleri, eski askeri polis Adriano Magalhaes da Nobrega'nın, Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes'in ölümüne neden olan saldırıyla ilgili arandığını açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinin Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Nobrega'nın Esplanada kentinde bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, kendisini gözaltına almaya çalışan Brezilya güçlerine direnerek ateş açan Nobrega'nın öldürüldüğünü söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Nobrega'nın avukatının operasyonla ilgili tam inceleme başlatılmasını talep ettiği belirtildi.

38 yaşındaki Marielle Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes, 14 Mart 2018'de Estacio Mahallesi'nde otomobilin içinde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü. Franco, Rio de Janerio'daki polis şiddetini ve kentteki güvenlik hizmetlerinin orduya devredilmesini eleştiriyordu.

Franco'nun öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'da binlerce kişi gösteri düzenlemişti.

Franco ve Gomes'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Mart 2019'da Ronnie Lessa ve Elcio Vieira de Queiroz adlı iki eski polis memuru gözaltına alınmıştı.

Brezilya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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