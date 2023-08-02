Brezilya'da Polis Operasyonlarında 43 Kişi Öldü - Son Dakika
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Brezilya'da Polis Operasyonlarında 43 Kişi Öldü

03.08.2023 10:32

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü. Rio de Janeiro'da yapılan operasyonda 10 kişi hayatını kaybederken, Sao Paulo'da 14 kişi ve Bahia'da 19 şüpheli etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda 385 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü.

Brezilya polisinden uyuşturucu çetelerine baskın: 43 ölü

FARKLI KENTLERDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi. Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Brezilya polisinden uyuşturucu çetelerine baskın: 43 ölü

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.

Brezilya polisinden uyuşturucu çetelerine baskın: 43 ölü
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Brezilya'da Polis Operasyonlarında 43 Kişi Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Polis Operasyonlarında 43 Kişi Öldü - Son Dakika
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