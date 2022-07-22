Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü

22.07.2022 09:24
Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü. Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü Video: 'Amazonia' Sergisi Rio de Janeiro'da Kapılarını Açtı Video: 'Amazonia' Sergisi Rio de Janeiro'da Kapılarını Açtı
Kaynak: AA

Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement