Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Son Dakika Dünya

Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım

6 saat önce

Brezilya'daki Rio Dövme Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Binden fazla dövme sanatçısının yer aldığı etkinliğe rekor katılım gerçekleşti.

Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım, System.String[]

Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde gerçekleştirilen sekizinci Rio Dövme Haftası rekor katılımla gerçekleşti. Birçok ülkeden 100'den fazla dövme sanatçısının ve meraklılarının katıldığı etkinlik, yine renkli görüntülere sahne oldu.


Dövme Haftası'nda en çok ilgi çeken kişilerden biri dili ve gözbebekleri de dahil olmak üzere vücudunun yüzde 96'sının dövmelerle kaplı olduğu belirtilen Marcelo Ribeiro adlı Brezilya vatandaşıydı.

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Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:38 
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