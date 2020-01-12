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Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım
6 saat önce
Brezilya'daki Rio Dövme Haftası renkli görüntülere sahne oldu.
Brezilya'daki Rio Dövme Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Binden fazla dövme sanatçısının yer aldığı etkinliğe rekor katılım gerçekleşti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:42
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