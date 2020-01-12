Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım

Brezilya 'daki Rio Dövme Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Binden fazla dövme sanatçısının yer aldığı etkinliğe rekor katılım gerçekleşti. View on euronews

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