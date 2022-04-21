Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu - Son Dakika
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Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

21.04.2022 21:55
Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

RIO DE JANEIRO, 21 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen dünyaca ünlü festival, Şubat ayında Omicron varyantının yayılması sebebiyle ertelenmişti.

RIO DE JANEIRO, 21 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen dünyaca ünlü festival, Şubat ayında Omicron varyantının yayılması sebebiyle ertelenmişti. Festival, yaklaşık üç aylık gecikmenin ardından Çarşamba akşamı başladı.

Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine eğlenceyi seven birçok kişi katıldı, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine katılan bir kişi, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine katılan bir kişi, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu - Son Dakika
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