Brezilya'da sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı - Son Dakika

Brezilya'da sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı

10.03.2021 17:53
Brezilya'da sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı, System.String[]

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı yapıldı.

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan Oswaldo Cruz Vakfı'ndan (Fiocruz Enstitüsü) uzmanların yaptığı açıklamada, ülkenin 27 eyaletinden 25'inde yoğum bakım kapasitesindeki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin çökmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Porto Alegre ve Campo Grande şehirlerinin yoğun bakım kapasitesinin halihazırda aşıldığı kaydedilirken, içlerinde Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo'nun da bulunduğu 15 eyalet başkentinde ise yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiği aktardı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"sitesine göre, 9 Mart'ta vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 38 artarak günlük vaka sayısı yaklaşık 70 bine ulaştı.

Vakalardaki artışın sebebi, Kovid-19'un yeni varyantı olan P.1 olarak gösteriliyor

Brezilya'da salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğunu belirten uzmanlar vakalardaki artışın, Amazon eyaleti şehri Manaus'tan çıktığı düşünülen, Kovid-19'un oldukça bulaşıcı varyantı olan P.1'in yayılmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Sao Paulo Üniversitesi, Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'nden alınan ön veriler, oldukça bulaşıcı P.1 varyantının Kovid-19'un orijinalinden iki kat daha fazla aktarılabilir olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, Brezilya'daki varyantın oldukça yayıldığının altını çizerek, bu durumun bölgede ve ötesinde zincirleme etkileri olabileceğini belirtti.

Mevcut aşıların, Kovid-19'un önceki varyantlarına göre oluşturulduğunu belirten bilim insanları, bu aşıların tam olarak olmasa da yeni P.1 varyantına karşı da mücadele edebileceğine inandıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya'daki durumu "çok endişe verici" olarak nitelendirdi ve olası bir bölgesel salgın konusunda uyardı.

Başkan Bolsonaro salgını ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştiriliyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise tüm bunlara rağmen karantina önlemlerine ve uzmanların tavsiyelerine karşı çıkarak salgını küçümseyici davranışları şiddetli eleştirilere neden oluyor.

Bolsonaro son açıklamasında, Kovid-19'la mücadelesini eleştirenlere "sızlanmayı bırakın" demişti. Bolsonaro, "Ne kadar ağlamaya devam edeceksiniz? Daha ne kadar evde kalıp her şeyi kapatacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümlerden çok üzüntü duyuyoruz ama tekrar söylüyorum bir çözüme ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Şimdiye kadar 200 milyondan fazla AstraZeneca ve CoronaVac aşısı siparişi eden Brezilya'da, nüfusun sadece yüzde 4'üne denk gelen 8 milyon kişi aşılanabildi.

Worldometers'a göre, Kovid-19 salgınında Brezilya 268 bin 568 ölümle, ABD'den sonra dünyada ikinci en yüksek ölüm sayısına sahipken, 11 milyon 125 bin 17 doğrulanmış vaka sayısı ile de Hindistan'dan ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede ayrıca 9 Mart'ta, Kovid-19 kaynaklı 1954 ölümle şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmişti.

Sao Paulo, Brezilya, Vefat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'da sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya'da sağlık sisteminin çökmekte olduğu uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei