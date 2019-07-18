Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini üreten atölye kapatıldı
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Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini üreten atölye kapatıldı

16 dakika önce

Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini ürettiği tespit edilen gizli bir atölye düzenlenen baskın sonrası kapatıldı.

Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini üreten atölye kapatıldı, System.String[]
Kıyafet, saat, mücevher gibi aksesuarların sahteleriyle karşılaşmak artık alışıldık bir durum ama Brezilya'da bir baba ve oğulun sahteciliğe yeni bir boyut kazandırdığı ortaya çıktı.

Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini ürettiği tespit edilen gizli bir atölye düzenlenen baskın sonrası kapatıldı.
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Lamborghini, Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:22 
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