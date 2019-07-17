Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit
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Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit

52 dakika önce

RIO DE Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit, System.String[]
RIO DE Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.
Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi.
Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.
Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.
Brezilya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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