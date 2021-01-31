- Brezilya'da şampiyonluk kutlamalarında korona virüs önlemleri unutuldu - Son Dakika

- Brezilya'da şampiyonluk kutlamalarında korona virüs önlemleri unutuldu

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Libertadores Kupası'nı kazanan futbol takımı Palmeiras'ın taraftarları, korona virüse aldırmayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan kutlama yaptı.

Brezilya'da Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'nda Sao Paulo'nun iki futbol takımı Santos ve Palmeiras'ın karşı karşıya geldiği Libertadores Kupası'nın finalinde Palmeiras şampiyon oldu. Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i kazanan Palmeiras taraftarı on binlerce kişi, Sao Paulo sokaklarında sabaha kadar 20 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar eyalette akşam 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan kutlama yaptı. Maç öncesi de takımı bekleyen Palmeiras taraftarı, havalimanında da büyük bir kalabalığa neden oldu.

Brezilya'da bugüne kadar 9,1 milyon korona virüs vakası tespit edilirken, 224 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının merkez üssü olarak görülen kutlamaların yapıldığı Sao Paulo eyaletinde ise 1.8 milyon vaka tespit edildi, 53 binden fazla kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs salgınına aldırış etmeden yapılan kutlamaların ardından vaka sayısında büyük bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.