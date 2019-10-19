Brezilya'da savcılardan hükümete

RIO DE Brezilya'da Kamu Savcıları Ofisi, yönetimin ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylülden bu yana devam eden ve turistik bölgelere ulaşan petrol sızıntısıyla ilgili harekete geçmesini talep etti.

Kamu Savcıları Ofisinden yapılan açıklamada, perşembe günü hükümeti temsil eden başsavcılık ofisine gönderilen talepte, hükümetin petrol sızıntısına cevabının şu ana kadar sessiz, yavaş, verimsiz ve tesirsiz olduğu ileri sürüldü.

Sızıntının kirlettiği kıyıların yer aldığı 9 eyaletten savcıların, başsavcılıktan hükümete petrol sızıntısının verdiği zararları azaltma konusundaki planı faaliyete geçirmesi konusunda 24 saat süre vermesini, planın yürürlüğe girmediği her gün için yaklaşık 250 bin dolar para cezasına çarptırılmasını istediği belirtildi.

Kamu savcılarının, başsavcılıktan taleplerine 24 saatte cevap verilmesini istediği aktarıldı.

Hükümet, acil durum planı hazırlamıştı

Brezilya hükümeti, 2013'te gelecekteki muhtemel petrol sızıntılarının zararlarını azaltmak ve halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla bir acil durum planı hazırlamıştı.

Planda, sızıntıya müdahalenin kapsamını genişletmek için birleşik bir komuta merkezi kurulması çağrısı da yer alıyordu.

Halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizliyor

Eylülün ilk günlerinde 2 bin 90 kilometre kıyı şeridi boyunca görülmeye başlayan sızıntı, dün itibarıyla ülkenin en turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasına ulaşmıştı.

Yetkililerin yanı sıra sızıntıların görüldüğü kıyılarda yaşayan halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalışıyor.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde 187 sahilde etkili olduğunu belirtiyor.

Brezilya Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü, sızıntının kaynağının henüz tespit edilemediğini duyururken, Brezilya donanması 10 ülkeye ait 30 petrol tankerinden seyir ve faaliyetleriyle ilgili bilgi istemişti.

Çevre Koruma Ajansı da tespit edilen miktarın sızıntının küçük bir kısmı olduğundan endişe duyulduğunu, sızıntının su altında olması sebebiyle uçakla tespit edilemediğini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen hafta, sızıntının hükümetin petrol sahalarını özelleştirme çabalarına balta vurmaya yönelik kasıtlı bir eylemle bağlantılı olabileceği açıklamasını yapmıştı.