Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Sel Felaketi: 12 Ölü

Brezilya'da Sel Felaketi: 12 Ölü

3 dakika önce

Brezilya'nın en kalabalık şehri Sao Paulo'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'da Sel Felaketi: 12 Ölü, System.String[]
Brezilya'nın en kalabalık şehri Sao Paulo'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Brezilya'da Pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamada, Sao Paulo'nun Ribeirao Pires bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda bir evin yıkıldığı ifade edildi. Yağışlardan dolayı ağaçların devrilmesi sonucu yolların kapandığı da kaydedildi. Sao Paulo'da farklı bölgelerde 76 heyelan ve 698 sel baskını ihbarı alındığı açıklandı. Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısını yaparken, ülkenin diğer önemli şehri Rio de Janeiro için de sağanak ve sel uyarıları yapıldı.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

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