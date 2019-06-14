Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sel felaketi, 3'i çocuk 7 kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Brezilya'da sel felaketi, 3'i çocuk 7 kişi öldü

29 dakika önce

Brezilya'nın kuzeyindeki Recife kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da sel felaketi, 3'i çocuk 7 kişi öldü, System.String[]
Brezilya'nın kuzeyindeki Recife kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'nin merkezinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bazı bölgelerde de konutların duvarları yıkılırken yaşanan felaketler sonucu 3'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yoğun yağışların yol açtığı felaketler yüzünden en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. Bir genç ve bir de çocuğun kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İtfaiyeciler şehrin Camaragibe bölgesinde toprak kaymasının getirdiği çamurun altında kalan evden 4 ceset çıkardı. Cesetlerden birisinin 11 aylık bir bebek, diğerlerinin ise 3 ve 8 yaşlarında çocuklar ile çocukların annesi olduğu tahmin edilen 30 yaşındaki bir kadına ait olduğu kaydedildi. Aynı evden aile ile bağı olmayan bir diğer adamın cesedi çıkarılırken Jaboatao dos Guararapes semtinde ise toprak kaymasının neden olduğu bir evin duvarının yıkılması ile 17 yaşındaki bir genç kız öldü. Genç kızın annesi ve iki küçük kardeşi ise kurtarıldı.

Recife'nin güneyinde Josue de Castro Tüneli'ne arabasıyla giren 34 yaşındaki bir kadın, sel sularının aracını yutması sonucu boğularak öldü. Ölen kadının aracında bulunan diğer iki kadın ise kendilerini kurtarmayı başardı. - BRASILIA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
Brezilya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:08:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sel felaketi, 3'i çocuk 7 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]