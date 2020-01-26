Brezilya'da sel ve heyelanlarda 46 kişi öldü - Son Dakika
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Brezilya'da sel ve heyelanlarda 46 kişi öldü

6 saat önce

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 46 kişi öldü.

Brezilya'da sel ve heyelanlarda 46 kişi öldü, System.String[]

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 46 kişi öldü.

Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların etkili olduğu Minas Gerais eyaletinde devam eden şiddetli fırtınalarla ilgili uyarıda bulundu.

Yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında Minas Gerais'te 37 ve Espirito Santo'da 9 kişi olmak üzere toplam 46 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine yükseldi, 28 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Minas Gerais eyaletindeki 47 şehirde acil durum ve afette yaşamını yitirenler için 3 gün yas ilan edildi.

Eyalet başkenti Belo Horizonte, son 110 yılın en büyük yağışıyla karşı karşıya kalırken, kente 24 saatte metrekareye 171 milimetre yağış düştüğü vurgulandı.

Minas Gerais'in yanı sıra Rio de Janeiro ve Sao Paulo dahil Brezilya'nın diğer bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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