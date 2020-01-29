Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 64'e yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 64'e yükseldi

6 saat önce

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.

Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 64'e yükseldi, System.String[]

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi.

Üç eyalette meydana gelen afetlerde 64 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, ülkedeki 853 belediyeden 101'inde acil durum ilan edildiğini dile getirerek, fırtına nedeniyle 65 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sel ve heyelan nedeniyle evsiz kalanların sayısının 35 bin kişiye yükseldiğini ifade eden Zema, 4 bin 101 kişiye de geçici barınma sağlandığını kaydetti.

Zema, doğal afetler nedeniyle "ülkede 3 günlük yas" ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Belo Horizonte, Sabara, Rio Acima, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Betim, Riberio das Neves ve İbrite'de halkı yeni heyelan riskine karşı uyardı.

Seller nedeniyle, Minas Gerais'te 15 bin, Espirito Santo'da 10 bin, Rio de Janeiro'da da 6 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarılmıştı.

Minas Gerais, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:58 Kaynak: AA
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