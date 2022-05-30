Brezilya'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

BUENOS Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığı açıklandı.

Pernambuco Eyalet Valisi Paulo Camara, düzenlediği basın toplantısında, sağanağın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle, 79'u cuma gününden bu yana olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Daha önce 56 olarak açıklanan kayıp sayısının tam olarak belirlenemediğini belirten Camara, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Camara, özellikle kritik durumdaki 12 bölgede çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu ilk saatlerin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi etkili bir şekilde harekete geçme zamanı. Bütün belediye başkanları ile bir çalışma planı hazırlamak için görüştüm." dedi.

Camara, şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve altyapı gibi çalışmalar için 100 milyon Brezilya reali (21 milyon dolar) ayrıldığını duyurdu.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kentte acil durum ilan edildi.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.