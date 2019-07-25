Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı

1 saat önce

SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı, System.String[]
SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.
Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Brezilya, İtfaiye, Lima, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:08 Kaynak: AA
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