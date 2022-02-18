Üye Girişi
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp - Son Dakika

Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

18.02.2022 09:45

- Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 117'ye yükseldiği ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

- Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 117'ye yükseldiği ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Son yapılan açıklamalarda en az 117 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı. Kentte sadece Salı günü etkili olan sağanak yağışlar, Şubat ayı ortalamasını geçerek sel felaketine ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok sokak çamurla kaplanırken, evler sular altında kaldı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden biri enkaz altında kalan kişileri bulmanın artık "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.

Şehirde 3 günlük yas ilan edilmişti

Petropolis yerel yönetimi, 16 Şubat'ta şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Petropolis ve çevresinde Ocak 2011'de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

YORUMLAR
500

Brezilya, Rio, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:53:42. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement