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Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp - Son Dakika

Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

18.02.2022 09:39
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 117'ye yükseldiği ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 117'ye yükseldiği ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Son yapılan açıklamalarda en az 117 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı. Kentte sadece Salı günü etkili olan sağanak yağışlar, Şubat ayı ortalamasını geçerek sel felaketine ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok sokak çamurla kaplanırken, evler sular altında kaldı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden biri enkaz altında kalan kişileri bulmanın artık "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.

Şehirde 3 günlük yas ilan edilmişti

Petropolis yerel yönetimi, 16 Şubat'ta şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Petropolis ve çevresinde Ocak 2011'de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - RIO DE JANEIRO

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Brezilya, Rio, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp - Son Dakika


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