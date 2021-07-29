Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, sokaklar beyaza büründü - Son Dakika

Brezilya'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesi sonucu etkili olan yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Kış mevsimini yaşayan Brezilya'nın güneyinde sıcaklık eksi 7 ila eksi 10 dereceye kadar düştü. Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Pelotas, Sao Francisco de Paula, Carlos Barbosa dahil olmak üzere en az 13 şehirde kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü. Bazı şehirlerde dolu yağışı da görüldü.

Güney Yarım Küre'de Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sırasında kış mevsimi yaşanıyor.

(İHA)