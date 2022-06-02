Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor

02.06.2022 19:52
Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor

PERNAMBUCO, 2 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin yönetimine göre, geçen hafta bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle Çarşamba günü itibarıyla can kaybı 107'ye yükseldi ve 11 kişiye ise hala ulaşılamadı.

PERNAMBUCO, 2 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin yönetimine göre, geçen hafta bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle Çarşamba günü itibarıyla can kaybı 107'ye yükseldi ve 11 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından bir çocuk zarar gören mobilyalara bakıyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından kurtarma ekipleri, toprak kaymasının yaşandığı alanda çalışıyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından bir erkek, çöken evinin kalıntılarını temizliyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Brezilya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor - Son Dakika
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