RECIFE, 5 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Recife kentinde yer alan Muribeca kasabasında şiddetli yağmurların ardından bir köpek sel basan bir caddede karşıdan karşıya geçiyor, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı - Son Dakika
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