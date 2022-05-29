Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı

29.05.2022 18:14
Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı

BUENOS Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

BUENOS Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira, Turizm ve Sağlık Bakanları ile ülkenin doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların afetlere sebep olduğu bölgeyi helikopterle gözlemledikten sonra eyaletin başkenti Recife'de basın toplantısı düzenledi.

Ferreira, şiddetli yağışların sebep olduğu afetlere dikkati çekerek, "Sahip olduğum güncel bilgilere göre, 44 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı, 56 kişinin kayıp olduğu belirlendi." dedi.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin tahliye edildiğini aktaran Ferreira, hava tahminlerinde gelecek günlerde şiddetli yağışların beklendiğini ve alınan önlemlerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

Afetler nedeniyle dün, yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Pernambuco Sivil Savunma Birliği, halka "sel baskınlarının olduğu bölgelere yaklaşmamaları ve sağanak tahminleri nedeniyle evlerinden ayrılmamaları" çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı 15. Aksaray Hasandağı Yaz Şenlikleri coşkuyla tamamlandı Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü
Kaynak: AA

Brezilya, Turizm, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 18:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement