Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 126'ya çıktı - Son Dakika
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Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 126'ya çıktı

03.06.2022 04:26
Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 126'ya çıktı

BUENOS Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı.

BUENOS Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı.

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, bölgede sağanağın tetiklediği sel baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle 25 Mayıs'tan bu yana 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreteri Humberto Freire, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarının son aşamasına yaklaşıyoruz. Tüm çabalarımızı, mevcut tüm araç ve kaynakları kullanarak kaybolan son iki kişinin yerini tespit etmek için yoğunlaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi.

Ayrıca, acil durum ilan edilen kent sayısının 31'e yükseldiği ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalet çapında 51 kentte hasarın meydana geldiği duyuruldu.

Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 126'ya çıktı - Son Dakika
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