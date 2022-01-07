Son dakika: Brezilya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 1 kayıp - Son Dakika

- Brezilya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 1 kayıp

BRASILIA - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde dün yaşanan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel sularına kapılan 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Brezilya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Bahia eyaletinin ardından Sao Paulo eyaletinde de sel felaketi yaşandı. Dün şiddetli yağışların etkili olduğu Sao Paulo'da yer alan Barretos şehrinde sel suları sokakları nehre çevirirken, 77 yaşındaki bir kadının akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirildi. Şehirdeki birçok ev ve işyerini su basarken, bir köprü çöktü.

Barretos şehri yerel yönetimi, yaşanan felaket nedeniyle şehirde 90 gün boyunca toplumsal felaket durumu ilan etti. Buna göre şehirde felaketin yol açtığı zararın onarılmasına öncelik vermek için yerel yönetim tarafından yapılan tüm faaliyetler askıya alındı.

Şiddetli yağışların 4 gün daha devam etmesi bekleniyor

Sivil savunma yetkilileri, Barretos şehrinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki 4 gün boyunca aynı şiddetle devam etmesini beklediklerini açıkladı.

İki akarsu taştı

Sao Paulo'da yer alan Guariba şehrinde de şiddetli yağışlar nedeniyle iki akarsu taştı. Birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, sel felaketinde ölen ya da yaralana olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Brezilya'da son olarak geçtiğimiz sene aralık ayında etkili olan kötü hava koşulları başta Bahia eyaleti olmak üzere ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde sel ve fırtınaya neden olmuş, yaşanan felakette 24 kişi hayatını kaybetmişti.