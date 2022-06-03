Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Yüzünden Ölenlerin Sayısı 126'ya Yükseldi

RİO DE JANEİRO, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de kentin metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi. Recife'de büyük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olan yağmurlar yamaçlara kurulu onlarca evi su ve toprak altında bırakarak ölümlerin çoğunun gerçekleşmesine yol açtı; en az 9.302 kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bu, Pernambuco eyaletinde 21. yüzyılın başlangıcından bu yana meydana gelen en büyük trajedi, 1966 Mayıs'ında Capibaribe Nehri'nin taşmasına ve 175 kişinin ölümüne yol açan sellerden sonra ise eyalet tarihinin en büyük ikinci trajedisi.

İtfaiyeciler ve ordu mensubu askerler eğitimli kurtarma köpeklerinin yardımıyla kayıp 2 kişinin bedenini bulmaya çalışıyor. Pernambuco eyaletinde toplam 31 belediye yağmur yüzünden olağanüstü hal ilan ederken 51 ilçede hasar bildirildi. Federal hükümet selden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için 200 milyon ABD doları ayıracağını duyurdu. Yağmur, Brezilya'nın kuzeydoğu bölgelerinde bulunan Sergipe, Alagoas, Paraiba ve Rio Grande do Norte eyaletlerinde de etkili oldu. Alagoas'da 4 kişi ölürken 12.000 civarında insan halen evsiz kalmış durumda.