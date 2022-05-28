Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü

28.05.2022 20:59
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü

BUENOS Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde bir günde 28 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde bir günde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında Pernambuco'nun Ibura bölgesinde 20, Camaragibe'de 6, Corrego do Jenipapo ve Sitio dos Pintos'da birer kişi hayatını kaybetti.

Böylece, sağanağın etkili olmaya başladığı hafta başından bu yana Pernambuco'da hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Pernambuco Sivil Savunma Birliği, halka sel baskınlarının olduğu bölgelere yaklaşmamaları ve sağanak tahminleri nedeniyle evlerinden ayrılmamaları çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi öldü Brezilya'dan madalyayla dönen Ödemişli sporcu, Belediye Başkanı Eriş'i ziyaret etti Brezilya'dan madalyayla dönen Ödemişli sporcu, Belediye Başkanı Eriş'i ziyaret etti
Kaynak: AA

Brezilya, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:05:56. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 28 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement