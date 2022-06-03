RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya 'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı - Son Dakika

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