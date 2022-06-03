Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

03.06.2022 16:42
Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede sal üzerinde yol alan bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede at arabasına binmiş bir adam görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede bisiklet süren yaşlı bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede yürüyen bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı - Son Dakika

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