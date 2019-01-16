Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Silah Edinmek Kolaylaşıyor

Brezilya'da Silah Edinmek Kolaylaşıyor

11 dakika önce

SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

Brezilya'da Silah Edinmek Kolaylaşıyor, System.String[]
SAO Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

New York Times'ın haberine göre, 1 Ocak'ta işbaşı yapan Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törenle, seçim kampanyası sırasında verdiği, şiddet salgınıyla mücadele için "iyileri" silahlandırma sözünü yerine getirerek silah edinmeyi kolaylaştıran kararnameye imza attı.

Bolsonaro, kararname için "Dürüst insanlar artık evlerinde huzur içinde olabilir." ifadesini kullandı.

Başkanlık kararnamesi, Brezilya'da bundan böyle silah almak için başvuruda bulunanların, ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve kayıt yenileme süresini 5'ten 10 yıla çıkarıyor.

Brezilya'da silah satın almak için başvuruda bulunacakların yine en az 25 yaşında olmaları, sicillerinin temiz olması, düzenli bir işte çalıştıklarını ve sabit bir ikamete sahip olduklarını kanıtlamaları, psikolojik testten ve silah eğitiminden geçmeleri gerekiyor.

Ülkede 2017'de 64 bin cinayet işlendi.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Brasilia, Brezilya, Güncel
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