Son Dakika Haberleri: Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı
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Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı

1 saat önce

Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı, System.String[]
Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı.

Rio de Janeiro'daki Rio–Niterói köprüsü üzerinde seyir eden otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun, silahlı kişi tarafından salındığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.


TEM Otoyolu, Brezilya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:24 Kaynak: DHA
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