Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
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Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.
Brezilya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:18 Kaynak: DHA
'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı
Brezilya, (DHA
)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı. Salınan 5 yolcudan sonra, 6'ncı yolcunun de saldırgan tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.
Rio de Janeiro'daki Rio'Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.
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