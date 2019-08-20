Son Dakika Haberleri: Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
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Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

2 saat önce

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı. Salınan 5 yolcudan sonra, 6'ncı yolcunun de saldırgan tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.
Rio de Janeiro'daki Rio'Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.
TEM Otoyolu, Brezilya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:18 Kaynak: DHA
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