Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 400'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 438 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki toplam ölü sayısı 310 bin 550'ye çıktı ve ülkede 3 binden fazla ölümün görüldüğü üst üste ikinci gün kayda geçti.

Son 24 saatte 85 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 490 bin 362'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 879 bin 627'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı yaklaşık 2 bin 400, vaka sayısı da 76 binin üzerinde seyrediyor.