Brezilya'da son 24 saatte binden fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da son 24 saatte binden fazla kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 11:57
Brezilya'da son 24 saatte binden fazla kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Brezilya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 151 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 151 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 8 milyon 326 bin 115'e yükseldi.

Küresel çaplı bir sorun haline gelen korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Brezilya'daki korona virüsün bilançosu son 24 saatte bin 151 can kaybı tespit edilirken, toplam can kaybı ise 207 bin 160'a yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat için 68 bin 656 vaka kaydedilirken, ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısı ise 8 milyon 326 bin 115'e yükseldi. Bakanlık, son 3 gün içinde ölü ve vaka sayısında artış yaşandığını duyurdu.

Korona virüsten kaynaklanan can kaybında Brezilya 8 milyon 326 bin 115 korona vakası ile dünya genelinde korona virüs salgınından en fazla etkilenen ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü, can kaybı bakımından ise ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de23 milyon 848 bin 410 vaka kaydedilirken, 397 bin 994 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Hindistan'da ise 10 milyon 528 bin 508 vaka görülürken, 151 bin 954 kişi de korona sonucu hayatını kaybetti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da son 24 saatte binden fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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