- Brezilya'da son 24 saatte korona virüsten 138 kişi öldü - Son Dakika

- Brezilya'da son 24 saatte korona virüsten 138 kişi öldü

BRASILIA - Brezilya'da korona virüs vak'aları artmaya devam ederken, son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınında dünya genelinde ikinci dalga paniği yaşanıyor. Brezilya'da son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 134 yeni vak'a tespit edildi. Son açıklanan yeni ölü ve vak'a sayılarıyla, ülke genelinde toplam can kaybı 165 bin 811'e, vak'a sayısı ise 5 milyon 863 bin 93'e yükseldi.

Sao Paulo eyaleti salgından en çok etkilenen eyalet olmaya devam ederken, hastanelerde tedavi edilen ağır hasta sayısında artış yaşanıyor. Brezilyalı yetkililer, hastanelerin kapasitelerinin yetersiz kalmasından endişe ediyor.

Dünya genelinde korona virüs salgınında en fazla can kaybı yaşayan ülke sıralamasında ABD'den sonra ikinci sırada gelen Brezilya, vak'a sayısı sıralamasında ise ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.