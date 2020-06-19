Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1238 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1238 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1238 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 412 kişinin ölümüne neden olan virüs, 87 bin 317 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Sao Paulo, Brezilya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:07 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi         
14:42
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü         
14:35
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı         
14:33
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
14:27
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı         
14:16
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi         
14:16
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü         
13:57
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor         
13:39
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti         
13:28
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi         
13:27
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti         
13:18
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu         
13:14
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
13:09
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı         
12:57
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti         
12:49
Vatandaşlar için Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi         
12:46
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı         
12:41
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi         
12:22
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı         
12:22
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı         
12:22
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı         
12:05
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı         
11:58
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi         
11:57
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı         
11:55
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak         
11:54
Necip Uysal, Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 15:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]