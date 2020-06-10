Brezilya'da Kovid-19 ölümleri artıyor: Son 24 saatte 1272 kişi öldü - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Brezilya'da son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandemiye karşı yeteri kadar önlem almadığı için eleştiriliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi.

LATİN AMERİKA'DA SALGININ MERKEZİ

Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.