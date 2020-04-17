Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü - Son Dakika

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti.?? Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 188 artışla 1924'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 105 artarak 30 bin 425'ye yükseldi.?? Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.?? Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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