Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.??

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 206 artışla 2347'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 917 artarak 36 bin 599'a yükseldi.??

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, " Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.??

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.