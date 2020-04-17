Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 217 kişi öldü - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.??

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682'ye yükseldi.??

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, " Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.??

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.