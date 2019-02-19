Son Dakika Haberleri: Brezilya'da Stadyumu Su Bastı

Brezilya'da Stadyumu Su Bastı

1 saat önce

Brezilya (DHA ) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı.

Brezilya'da Stadyumu Su Bastı, System.String[]
Brezilya (DHA ) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı. Stadyum kısa sürede göle döndü, o anları ise taraftarlar görüntüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

DHA, Brezilya, Dünya
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